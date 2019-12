8. New York City, USA

New York City ist nach wie vor das beliebteste Städtereiseziel in den USA. Die Metropole zieht Urlauber ebenso wie Geschäftsreisende aus aller Welt an. Tatsächlich ist der Tourismus einer der vier wichtigsten Sektoren. Ziel der Stadt ist es, bis 2021 jährlich 67 Millionen Besucher anzulocken.