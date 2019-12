1994 erschien die Konsole, die den Gaming-Markt revolutionierte. Welche sind die besten Spiele der PS One?

Seit 25 Jahren mischt Sony mit der Playstation den Games-Markt auf. Foto: REUTERS/Toru Hanai

Vor 25 Jahren kam die PS One in Japan auf den Markt – im September des Folgejahres beglückte die Konsole dann auch die europäischen Gamer. Eigentlich als CD-ROM-Laufwerk für den Super Nintendo angedacht, entwickelte sich die Playstation zu einer eigenständigen Konsole und stellte den großen Konkurrenten Nintendo schnell in den Schatten, vor allem dank 3D-Grafik und besserer Leistung. Bis heute wurden von der ersten Playstation 100 Million Stück verkauft.

Große Games

Zum großen Erfolg von Sonys Konsole gehören, no na net, auch die Spiele. Unter anderem die "Final Fantasy"-Reihe oder "Spyro" gehörten, wie folgender User schreibt, zu den PS-Highlights:

Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Playstation? Haben Sie Ihre Konsole auch in der Videothek ausgeborgt wie folgender User?

Diskutieren Sie im Forum! (rec, 5.12.2019)