Traditionelle Feste wie Weihnachten, verlangen auch nach traditionellem Backwerk. In meiner Familie hat jeder ein Lieblings-Weihnachtskeks. Mein Bruder steht auf gefüllten Lebkuchen, der Sohn schwört auf Orangendukaten, Mama mag die Walnusstaler am liebsten und für meine Schwägerin ist es ohne Vanillekipferl kein richtiges Weihnachten. Selbstverständlich finden alle jedes Jahr ihr liebstes Gebäck am Keksteller.

Ich habe keinen Favoriten, sondern muss jedes Jahr zumindest eine neue Kreation ausprobieren, sonst wird mir langweilig beim Backen. Da ich Mohn sehr gerne mag, habe ich mich heuer für die Waldviertler Mohnstangerl entschieden. Das Rezept ist aus "Kekse, Lebkuchen,Teegebäck" von Elisabeth Ruckser, in dem noch etliche nachbackwürdige Rezepte zu finden sind. Da ich keinen Powidl daheim hatte, hab ich die Stangerl mit Ribiselmarmelade gefüllt. Himbeer oder eine andere säuerliche Marmelade passt sicher auch gut.

Waldviertler-Mohnstangerl.pdf Größe: 0,26 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.

Für ca. 40 Stangerl benötigt man: 250 g weiche Butter, 100 g Staubzucker, 1 Dotter, 1 Ei, abgeriebene Schale einer Biozitrone, 1 Prise Zimt, 1 EL echter Vanillezucker, 80 g geriebene Haselnüsse, 100 g gequetschter Mohn, 220 g glattes Mehl, Powidl oder eine säuerliche Marmelade zum Füllen, Schokoladeglasur zum Tunken.