STANDARD-Social-Media-Spezialistin stellte sich für eine Folge des "Landkrimis" tot. Foto: DER STANDARD Lisa Stadler (rechts) im Gespräch mit Doris Priesching.

Sie wollte schon immer einmal eine Leiche in einem Krimi spielen, erzählt Lisa Stadler. Als sich die Gelegenheit bot, in einem ORF-"Landkrimi"diese Rolle zu übernehmen, sagte die Social-Media-Spezialistin des STANDARD sofort zu. Wann eine Leiche eine gute Leiche ist, was alles dazu nötig ist und welche Tücken die Details bereithalten, erzählt Lisa Stadler in dieser Ausgabe von Serienreif, dem STANDARD-Podcast:



(red, 5.12.2019)