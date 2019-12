Der neue C64. Foto: Screenshot

Er gehört zu den 80iger Jahren wie der Gesang von "Modern Talking" oder der Kalte Krieg. Am 5. Dezember erscheint der C64 Maxi, eine Neuauflage des Commodore 64 im Design und in der Größe des Originals. Herzstück des C64 Maxi ist ein Software-Emulator, der auf einem Micro-Computer installiert ist. Der Preis liegt bei 120 Euro.

Anfang 2018 kam bereits die Mini-Version des C64 auf den Markt. Mit einem überarbeiteten Micro-Switch-Classic-Joystick und einer funktionsfähigen Tastatur soll der Neue dem Original jetzt noch näher kommen. Beim C64-Mini konnte die Tastatur nicht benutzt werden.

California Games

Der C64 Maxi kommt mit 64 vorinstallierten Spielen daher. Drunter Klassiker wie wie California Games oder Paradroid. Zusätzlich kann der C64 auch in einem VC 20-Modus wechseln. Der "Volkscomputer" war der Vorgänger des VC20. Spiele können allerdings mittels USB-Stick nachgeladen werden.

THE C64

"Brotkiste" oder "C64er"

Der wegen seines Aussehens neckisch "Brotkiste" oder einfach "64er" genannte Rechner wurde im Jänner 1982 auf der Consumer Entertainment Show (Ces) in Las Vegas erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und eroberte in Windeseile die Herzen einer ganzen Generation, deren Eltern keine Probleme mit dem Verkaufspreis von einigen Tausend Schilling hatten. In den folgenden Jahren sollte sich der C64 mehr als 30 Millionen Mal verkaufen – er hält damit bis heute den Weltrekord als populärster Homecomputer aller Zeiten. Seine Produktion wurde erst 1994 eingestellt.

Raubkopien als Volkssport

Für die meisten seiner Nutzer war der Homecomputer eine Spielkonsole. Legendär waren Spiele wie Winter Games, Adventures wie Zak McKracken oder das Prügelspiel International Karate Plus. Dabei scherte es kaum jemanden, dass fast ausschließlich sogenannte "Raubkopien" genutzt wurden. Es war damals üblich, einige Hundert kopierte Programme zu besitzen, und die wenigsten Besitzer hatten deshalb ein schlechtes Gewissen. Eine Besonderheit jener Tage war, dass es schwer war, Computerprogramme zu kaufen. (sum, 4.12. 2019)