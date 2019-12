Nur in "Vikings" sterben so viele Männer auf dem Schlachtfeld durch Frauenhand. Die letzte Staffel startet am Donnerstag auf Amazon Prime, Netflix macht weiter

Bjorn (Alexander Ludwig) hat sich den Spitznamen "Eisenseite" redlich erworben. Am Donnerstag geht die Abenteuerserie "Vikings" auf Amazon Prime in die finale Saison. Foto: History

Ein stetiges Blutbad mit reichlich Nahkampf und Sex. Das reicht ja bei vielen Serien aus. Gibt man Drachen und die Liebe zwischen Geschwistern dazu, dann wird daraus die populärste Serie der Welt. Im Gegensatz zu Game of Thrones hat das Vikings mit einem radikalen Update der weiblichen Rollen geschafft.

Aus dem blond-blauäugigen Aufputz wurden Kriegerinnen, die so ganz und gar nicht in gängige reaktionäre Geschlechterrollen passen. Auch nicht in heutige. Es gibt aber vermutlich auch keine andere Produktion, bei der derart viele Männer durch die Hände von Frauen auf Schlachtfeldern sterben und Frauen plötzlich Hauptrollen in einzelnen Staffeln übernehmen.

Sex und Gemetzel ...



Das alte Serienrezept steht ohnehin zur Diskussion, nicht erst seit GoT-Star Emilia Clark (Drachenkönigin Daenerys Targaryen) vor wenigen Wochen öffentlich sagte, dass sie sich beim Drehen mancher "furchterregender" Nackt- und Sexszenen unwohl gefühlt habe und Tränen vergossen habe. Am 5. Dezember startet nun die finale sechste Staffel von Vikings auf Amazon Prime. Sex und Gemetzel spielen weiterhin eine prägende Rolle. Auch sind die Wikinger immer noch damit beschäftigt, wie sie es mit dem aufkommenden Christentum halten sollen.

Die letzte Staffel besteht aus insgesamt 20 Folgen. Zehn davon werden jetzt ausgespielt, 2020 ist dann endgültig Schluss. Die Rechte am Nachfolger hat sich Netflix gesichert. Vikings: Valhalla wird rund 100 Jahre nach dem Original spielen.

... Intrigen und Machtkämpfe

Als historisches Vorbild der Serie dient der Wikingerkönig Ragnarr Loðbrók (um 865), dessen einziges Streben war, neue Länder zu erobern. Natürlich mit Mord und Totschlag. Seine Taten wurden in den Gesta Danorum im zwölften Jahrhundert beschrieben. Daraus hat Autor und Produzent Michael Hirst (Elizabeth) ein Drama mit Intrigen und Machtkämpfen geschaffen, die altgediente Anti-Mobbing-Experten erblassen lassen. Die Vikings-Fans erfahren wie es in der Geschichte weitergeht: Am Ende der fünften Staffel war Ragnarr Loðbróks Erstgeborener Bjorn Eisenseite wieder König geworden. (Markus Sulzbacher, 4.12.2019)