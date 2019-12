Oliver Polzer moderiert das neue Quizformat "Q1". Foto: Screenshot / ORF TVThek

Die Aufgabenstellung hat ihren Reiz: Die Kandidatenpaare sollen Begriffe erraten, vom Namen eines Pilzes hin zum Namen einer deutschen Band. Moderator Oliver Polzer, sonst als Sportreporter bekannt, liest je vier Hinweise vor, die auch eingeblendet werden. Einer der Hinweise ist falsch, im Fall besagter Band etwa der angebliche Name des Leadsängers Farin Urlaub. Es ging um die Toten Hosen.

Pro richtige Antwort gibt es 100 Euro, möglich sind zwei Verweigerungen mit Ersatzfrage. Ist eine Antwort falsch, ist das ganze Geld weg. So weit, so spannend: Doch nach einer Viertelstunde obsiegte in der ersten Folge des neuen Fernsehquiz Q1 in ORF 1 trotzdem die Monotonie.

Das hatte nichts mit den beiden Kandidatenpaaren zu tun, die sympathisch und clever waren – und nichts mit Polzers kompetenter und witziger Präsentation. Sondern mit der Aneinanderreihung gezählter 19 identisch ablaufender Raterunden, die von gleichmäßig-abwartender E-Musik untermalt wurden. Auch das in zurückhaltendem Raumschiff-Enterprise-Design gehaltene Studio trug nicht zur Spannung bei. Kurz – auf Abwechslung oder gar Gags wartete man in diesen 40 Minuten vergebens. Vielleicht beim nächsten Mal? (Irene Brickner, 3.12.2019)