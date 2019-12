Am Montag kurz vor Mitternacht nahm die Salzburger Polizei einen Mann fest der verdächtigt wird mit einer Serie von Raubüberfällen in Verbindung zu stehen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Salzburg – Nach einer Serie von Raubüberfällen in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Montag kurz vor Mitternacht einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann soll mit den Taten vom vergangenen Wochenende in unmittelbarem Zusammenhang stehen und werde derzeit einvernommen, hieß es am Vormittag in einer knappen Medieninformation. Aus kriminaltaktischen Gründen gab die Polizei zunächst keine Details bekannt.

Da das Gros der Überfälle von mehr als einem Täter verübt wurde, laufen auch die Ermittlungen nach den Komplizen des Mannes weiter auf Hochtouren. Von Freitagabend bis Sonntagabend waren – vorwiegend im Stadtteil Maxglan – ein Supermarkt, ein Hotel, ein Kebab-Stand und eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei setzte als Reaktion darauf verstärkt auf Streifen in Zivil und Uniform.

Mitarbeiter von Imbiss-Lokal verletzt

Die Einbruchsserie begann am Freitagabend im Stadtteil Lehen. Zwei bewaffnete junge Männer betraten einen Supermarkt, bedrohten die Kassierin, griffen sich das Bargeld und flüchteten. Am Samstag schlugen Unbekannte dann in einem Hotel in Maxglan zu. Allerdings überraschte der Rezeptionist die drei maskierten Männer, als diese gerade die Rezeption durchsuchten. Die Täter verlangten darauf von dem Angestellten Bargeld. Weil sich der Mann widersetzte, mussten sie aber ohne Beute fliehen. Der Mitarbeiter wurde durch einen Schlag verletzt.

Am späten Sonntagabend versuchte dann ein unmaskierter Mann zunächst ein Imbiss-Lokal im selben Stadtteil zu überfallen. Er bedrohte den Betreiber mit einem spitzen Gegenstand und forderte Geld. Da sich der 38-Jährige weigerte, stach der Unbekannte auf sein Opfer ein und verletzte es im Halsbereich leicht. Danach machte sich der Räuber ohne Beute aus dem Staub.

Rund zwei Stunden später überfielen dann zwei maskierte und bewaffnete Täter eine Tankstelle – erneut in Maxglan. Während einer der Männer Schmiere stand, stürmte der andere auf den Tankwart im Kassenbereich zu, bedrohte diesen mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Zur Einschüchterung gab einer der Angreifer zwei Schüsse auf den Boden ab, es dürfte sich aber um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. (APA, 3.12.2019)