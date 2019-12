In dieser Galerie: 2 Bilder Mario Dujakovic kehrt als Pressesprecher ins Wiener Rathaus zurück. Foto: David Bohmann Elisabeth Auer, die unter anderem im ORF und bei ATV als Sportjournalistin und Nachrichtenmoderatorin gearbeitet hat, ist die neue Leiterin der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Rathausklubs der Wiener SPÖ. Foto: Sebastian Kreuzberger

Wien – Die Stimmung in der SPÖ liegt darnieder, seit 23 Mitarbeiter in der Parteizentrale über bevorstehende Kündigungen informiert wurden. Für diese sollen in Gesprächen Lösungen gesucht werden. Aber auch abseits davon gibt es bei der SPÖ Personalia: Mario Dujakovic (Bild oben), seit März Sprecher von Pamela Rendi-Wagner, wechselt Anfang Jänner 2020 wieder ins Wiener Rathaus zurück. Er wird dritter Pressesprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Dujakovic war zuvor bereits im Presseteam der Finanzstadträte Renate Brauner und Peter Hanke. Sein Job bei Rendi-Wagner soll nicht nachbesetzt werden.

Zudem wurde Elisabeth Auer zur neuen Leiterin der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Wiener SPÖ-Rathausklubs ernannt. Der Abgang von Vorgänger Tom Woitsch geschah kurzfristig. Auer war zuvor Sportjournalistin und Moderatorin für ATV und den ORF und leitete die Kurier-TV-News. (krud, 3.12.2019)