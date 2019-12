Demo

1.134 Postings

Fridays for Future: Erneut Tausende bei Klimastreiks in Österreich

Unter dem Motto "Raus aus den Fossilen. Rein in die Zukunft!" rief die Bewegung am Freitag zum vierten weltweiten Klimastreik auf. In Wien zählten die Veranstalter 20.000 Teilnehmer