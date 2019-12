CR7 geht vor Weihnachten nicht leer aus. Foto: APA/AFP/Medina

Rom – Die italienische Serie A hat Portugals Superstar Cristiano Ronaldo zum besten Spieler des Jahres gewählt. "Es ist eine Ehre, diesen Preis zu erhalten", sagte der Stürmer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin bei einer Veranstaltung der italienischen Fußballer-Vereinigung (AIC) am Montag. Ronaldos Rivale Lionel Messi hatte zeitgleich in Paris den Ballon d'Or als weltbester Fußballer bekommen.

Ronaldo bedankte sich bei seinen Mannschaftskollegen und kündigte an, seine Form in dieser Saison halten zu wollen. "Ich bin sehr froh, in Italien zu spielen", sagte er weiter. Im vergangenen Jahr war Ronaldo von Real Madrid für rund 100 Millionen Euro zu "Juve" gewechselt.

Beim Ballon d'Or des französischen Fachmagazins "France Football" war Ronaldo hinter dem Argentinier Messi (FC Barcelona) und Liverpool-Profi Virgil van Dijk nur auf Platz drei gekommen, ebenso wie im September bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer. (APA, 3.12.2019)