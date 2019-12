In dieser Galerie: 2 Bilder CR7 geht vor Weihnachten nicht leer aus. Foto: APA/AFP/Medina LIverpool-Coach Jürgen und sein Spieler des Jahres Virgil van Dijk. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Liverpool – Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk hätte laut seinem Trainer Jürgen Klopp den "Ballon d'Or" für den besten Fußballer der Welt verdient gehabt. Die Ehrung ging aber am Montag an Lionel Messi.

Den Argentinier Messi bezeichnete Klopp als "wahrscheinlich besten Spieler, den ich jemals gesehen habe. Aber wenn man sich nur die letzte Saison anschaut, kann ich mich an keine bessere Saison eines Verteidigers erinnern. Daher wäre es richtig gewesen, wenn Virgil gewonnen hätte."

Van Dijk hatte unmittelbar vor der Gala augenzwinkernd gemeint, dass der in Paris abwesende Cristiano Ronaldo, der in der Wahl auf Platz drei kam, "nicht wirklich ein Rivale" sei.

Neuverpflichtungen im Auge

Van Dijk holte in der Vorsaison mit Liverpool die Champions League. Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung könnte bereits am kommenden Dienstag vorbei sein, wenn die "Reds" bei Red Bull Salzburg verlieren und dabei weniger als vier Tore erzielen.

Unabhängig vom Ausgang dieser Partie hat Klopp offenbar Neuverpflichtungen für die Winter-Transferzeit im Auge. "Wir sind wie immer bereit. Wenn wir etwas tun können, das uns hilft, werden wir es tun, wenn nicht, dann nicht", erklärte der Trainer am Dienstag. Pep Guardiola, Betreuer des Titelrivalen Manchester City, hatte am Montag Transfers im Winter definitiv ausgeschlossen.

Ronaldo bester Spieler in Italien

Die italienische Serie A hat Ronaldo indes zum besten Spieler des Jahres gewählt. "Es ist eine Ehre, diesen Preis zu erhalten", sagte der Stürmer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin bei einer Veranstaltung der italienischen Fußballer-Vereinigung (AIC) am Montag. Ronaldos Rivale Lionel Messi hatte zeitgleich in Paris den Ballon d'Or als weltbester Fußballer bekommen.

Ronaldo bedankte sich bei seinen Mannschaftskollegen und kündigte an, seine Form in dieser Saison halten zu wollen. "Ich bin sehr froh, in Italien zu spielen", sagte er weiter. Im vergangenen Jahr war Ronaldo von Real Madrid für rund 100 Millionen Euro zu "Juve" gewechselt.

Beim Ballon d'Or des französischen Fachmagazins "France Football" war Ronaldo hinter dem Argentinier Messi (FC Barcelona) und Liverpool-Profi Virgil van Dijk nur auf Platz drei gekommen, ebenso wie im September bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer. (APA, 3.12.2019)