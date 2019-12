Pro

von Bernadette Redl

So manchem (Mann) würde zum Thema Untendrunter und Weihnachten wohl allerhand Doppeldeutiges einfallen, etwa über läutende Glocken oder Zuckerstangen. Doch darauf soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

Tatsache ist: Bei all der belanglosen Alltäglichkeit, die das ganze Jahr so zu bieten hat – die morgendliche Auswahl aus der Unterwäscheschublade eingeschlossen –, wird es zu Weihnachten Zeit zu feiern! Auch untendrunter. Dann haben Unterhosen mit Christbäumen, Schneemännern und Rentieren drauf endlich ihren Auftritt.

Und von wegen Stille Nacht: Wussten Sie, dass zu keiner Zeit im Jahr so häufig sexuelle Themen gegoogelt werden wie zu Weihnachten? Oder dass genau neun Monate nach dem Heiligen Abend die allermeisten Kinder zur Welt kommen? Ich sage nicht, dass das mit Weihnachtsunterwäsche zu tun hat. Ich sage aber auch nicht, dass es nicht so ist. Also, frohes Fest!