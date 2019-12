Kurbelschläger

Schneerad Foto: Lukas Friesenbichler

Dieser Sprudler sieht aus wie ein Handmixer, bevor es Strom in der Küche gab. Er wird mit einer Kurbel angetrieben und hat einen Standbalken. Die Quirle tauchen nur in hohen Gefäßen und bei viel Masse ganz ein. Bei kleinen Mengen Eiklar muss recht lange gekurbelt werden, bis ein fester Eischnee gelingt. Der Kraftaufwand ist dabei genau so hoch wie bei den einfachen Schneebesen.

Schneerad, Lackstätter Geschirr, 22,50 Euro, www.geschirrshop.com

2 von 6 Punkten





Doppelschläger

Pabjuda-Scheebesen Foto: Lukas Friesenbichler

Diese Art Edelstahlschneebesen ist das gängigste Modell. Er ist in den meisten Küchenladen zu finden. Der schwedische Möbelhändler bietet um kleines Geld zwei unterschiedlich große Schneebesen im Doppelpack an. Das größere Modell liegt gut in der Hand und schlägt in annehmbarer Zeit einen akzeptablen Schnee. Der kleine Schläger taugt zum Beispiel, um eine cremige Vinaigrette zu quirlen.

Pabjuda-Scheebesen, Ikea, 2 Stück, 2,49 Euro, www.ikea.com

4 von 6 Punkten





Flüsterschläger

Schneebesen mit Silikonüberzug Foto: Lukas Friesenbichler

Der Schneebesen mit Silikonüberzug sieht etwas schrill und nicht so wertig aus wie die Testkandidaten aus Edelstahl. Doch seine weiche Schicht hat durchaus Vorteile. Er ist eindeutig der leiseste Schläger in diesem Test. Zwar liegt er ein wenig wabbelig in der Hand, doch nach ein paar Schlägen stört das nicht mehr. Flott ist ein kompakter Schnee geschlagen. Testsieger!

Schneebesen, Haardt & Krüger, 5,– Euro, www.haardt-krueger.com

5 von 6 Punkten





Kugelschläger

Rührblitz von WMF Foto: Lukas Friesenbichler

Optisch ist dieser Blitzrührer der Fescheste. Er macht sich auch beim Schneeschlagen ganz gut, das dauert auch nicht länger als mit dem herkömmlichen Ballonschneebesen. Einzig der Lärm ist ohrenbetäubend, ein Modell mit silikonüberzogenen Kugeln arbeitet sicher leiser. Er kommt mit seinen Kugeln gut in die Topfränder und leistet beim Einarbeiten von trockenen in flüssige Zutaten gute Dienste.

Rührblitz von WMF, bei Interspar, 22,99 Euro, www.interspar.at

4 von 6 Punkten

(Helga Gartner, RONDO, 8.12.2019)