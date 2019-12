Die Bezirkshauptmannschaft Murtal erließ einen Absonderungsbescheid: 21 Tage Schulverbot. Foto: Regine Hendrich

Knittelfeld – Rund zwei Dutzend Volksschüler in der Obersteiermark müssen wegen eines Masern-Falls die kommenden drei Wochen zu Hause bleiben. Wie die "Kronen Zeitung" am Dienstag online berichtete, gab es bei einem Kind in Knittelfeld schon am Freitag den Verdacht auf die Viruserkrankung.

Nach dem Verdacht wurden die Impfpässe der rund 160 anderen Schüler überprüft. Die Ärzte stellten fest, dass mehr als 20 keinen nachweisbaren Schutz gegen Masern hatten. Die Bezirkshauptmannschaft Murtal erließ daraufhin einen Absonderungsbescheid. Dadurch haben die nicht geimpften Kinder nun 21 Tage Schulverbot, um im Falle einer Ansteckung nicht auch anderen die Masern zu übertragen. Die zuständige Amtsärztin war zunächst nicht erreichbar. (APA, 4.12.2019)