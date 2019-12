In dieser Galerie: 3 Bilder Die Nato ist die erfolgreichste Allianz der Geschichte, sagt Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Bündnisgipfel. Foto: EPA/NEIL HALL Alle 29 Staats- und Regierungschefs der Nato und Stoltenberg. Foto: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Es ist eine heikle Phase für das Bündnis. Foto: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Watford – Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat beim Gipfel in Watford bei London verteidigt, dass sich das Militärbündnis erstmals in seiner Geschichte mit dem Bedrohungspotenzial Chinas beschäftigt. "China ist jetzt das Land auf der Welt, das nach den USA am meisten Geld für Verteidigung ausgibt", sagte Stoltenberg am Mittwoch zum Auftakt des zweiten Gipfeltags.

Bereits am Dienstag war China Thema im Bündnis.

Zudem habe es zuletzt neue moderne Fähigkeiten vorgestellt, zu denen auch Atomwaffen zählten. Aus dem Aufstieg Chinas resultierten sowohl Chancen als auch Herausforderungen, sagte Stoltenberg. Damit müssten sich die Bündnispartner nun gemeinsam beschäftigen.

Stoltenberg: Erfolgreichste Allianz der Geschichte

Zu den weiteren Themen bei einer rund dreistündigen Arbeitssitzung würden nach Angaben von Stoltenberg die Beziehungen der Nato zu Russland, Rüstungskontrolle sowie die Bemühungen um eine fairere Lastenteilung innerhalb des Bündnisses gehören. Die Staats- und Regierungschefs wollen am Mittwoch zudem den Weltraum zum militärischen Einsatzgebiet erklären und eine Zwischenbilanz zur von Trump geforderten Steigerung der Verteidigungsausgaben ziehen.

Überschattet wird der Gipfel allerdings vom Ärger über Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser hatte das Bündnis jüngst als "hirntot" bezeichnet. Stoltenberg wies die Kritik Macrons am Mittwoch erneut zurück. Es sei nicht richtig, dass das Bündnis hirntot sei, sagte Stoltenberg. Die Nato sei die erfolgreichste Allianz der Geschichte. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag empört reagiert und Macrons Äußerung als "sehr respektlos" und "sehr beleidigend" bezeichnet. Der französische Präsident verteidigte am Mittwoch dennoch seine "Hirntod"-Aussage: Sie habe eine wichtige Debatte über die Zukunft der Militärallianz ausgelöst.

Streit mit Erdoğan

Zu den Drohungen der Türkei, eine Weiterentwicklung der Nato-Verteidigungspläne für Osteuropa zu blockieren, wenn es nicht im Gegenzug mehr Unterstützung von den Bündnispartnern im Kampf gegen militante Kurdenmilizen gebe, äußerte sich Stoltenberg gelassen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden werden", sagte der Norweger. Er habe das Thema gestern Abend mit dem türkischen Staatschef Tayyip Erdoğan diskutiert, und es werde zurzeit weiter daran gearbeitet.

Frankreich hatte zuvor die Befürchtung geäußert, dass Erdoğan den Gipfel als "Geisel" nehmen könnte. Erdoğan hatte am Dienstag mit der Blockade von Beschlüssen gedroht, wenn die Nato-Mitgliedstaaten die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien nicht als "Terrororganisation" einstuften. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, Macron und der britische Premier Boris Johnson hatten darauf bei einem Vierertreffen mit dem türkischen Präsidenten versucht, die Lage zu entschärfen.

Aus der französischen Regierung hieß es aber danach, es bestehe weiter die Gefahr, dass Erdoğan Beschlüsse blockiere. Laut türkischen Medienberichten habe die Türkei bereits ein Veto gegen die weitere Verstärkung der Nato-Verteidigung in den baltischen Staaten und Polen gegenüber Russland eingelegt.

Baltikum und Polen

Stoltenberg betonte, die Nato habe Pläne umgesetzt, um alle Nato-Alliierten zu schützen, und bereits Kampftruppen im Baltikum und Polen installiert. Er sei "zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, eine Lösung zu finden", sagte er mit Blick auf die Überarbeitung der Verteidigungspläne für die Region.

Das Sicherheitsaufgebot ist enorm.

Der Gipfel zum 70. Gründungsjahr der Nato hatte am Dienstagabend mit einem Empfang bei der britischen Königin Elisabeth II. begonnen – vor dem Buckingham Palace gab es deshalb Proteste. Ein Video von dem Gipfel, das aktuell die Runden macht, zeigt Macron, Johnson, den niederländischen Premier Mark Rutte und den kanadischen Premierminister Justin Trudeau während des Empfangs in der Residenz der Queen – scheinbar beim Lästern über Donald Trump. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge hatte Trump zuvor kurze Fototermine mit Stoltenberg, Macron und Trudeau zu "seiner ganz persönlichen Fernsehshow" gemacht.

Johnson hat sich als Gastgeber des Spitzentreffens zum 70. Bestehen der Allianz bisher im Hintergrund gehalten. Auf die Frage eines Journalisten, warum der Premier offensichtlich nicht mit Trump abgelichtet werden wollte, reagierte Johnson ausweichend: Er werde sich mit allen Staatschefs gemeinsam fotografieren lassen. Britische Medien werfen Johnson vor, Fotos mit Trump wegen der anstehenden Wahl zu vermeiden – weil der US-Präsident im Vereinigten Königreich besonders unbeliebt sei. Vor dem Gipfel hatte Johnson Trump vor Einmischung in den Wahlkampf in Großbritannien gewarnt. (red, APA, 4.12.2019)