Im November feierte "All I Want For Christmas Is You" 25-Jahr-Jubiläum. MariahCareyVEVO

Die schönste und magischste Zeit des Jahres ist wieder da. Draußen frieren die Menschen und stoßen mit picksüßem Glühwein an, Lebkuchen- und Keksorgien finden in den heimeligen und dekorierten Eigenheimen statt, und aus den Radios und Smartphones dröhnen weihnachtliche Melodien. Ob poppige Hits oder besinnliche Kirchenchöre – Weihnachtssongs sind mannigfaltig. So auch ihre Texte. Und obwohl man sie jedes Jahr in Dauerschleife hört – oder hören muss –, heißt das nicht, dass man gleich textsicher ist. Deswegen: Testen Sie Ihr Lyrics-Wissen im Weihnachtsliederquiz!

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 6.12.2019)