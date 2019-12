Der US-Chiphersteller Qualcomm hat zum Start seiner Hausmesse, dem Snapdragon Tech Summit, das nächste Spitzenmodell seiner mobilen Plattformen vorgestellt. Dieser wird Snapdragon 865 heißen und wird wohl zum Standard unter den Smartphone-Flagschiffen des kommenden Jahres werden. Zwei Hersteller, Xiaomi und Oppo, nutzten die Show auch gleich, um neue Handys mit dem Chip anzukündigen.

5G-Modem nicht integriert

Einige Beobachter hatten erwartet, dass Qualcomm bei seinem nächsten Spitzenchip das 5G-Modem bereits in den Chip integrieren wird. Doch ähnlich wie schon bei der Einführung von LTE dauert dieser Prozess zumindest noch eine Generation. Der Snapdragon 865 ist prinzipiell 5G-kompatibel, allerdings muss dafür zusätzlich das X55-Modem von Qualcomm verbaut werden. Daran kommen die Smartphone-Hersteller auch nicht vorbei, denn die Hardware will man nur für Handys bereitstellen, die den neuen Mobilfunkstandard unterstützten, dementsprechend werden Chip und Modem nur im Bündel veräußert.

Der Chip soll seinen Vorgänger freilich auch wieder in Sachen Rechenleistung, KI-Performance und Energieeffizienz übertrumpfen. Konkrete Details wurden aber noch nicht genannt und erst im weiteren Verlauf des Events veröffentlicht. Die große Keynote ist für heute, Mittwoch, angesetzt.

Tag 1 des Snapdragon Summit. Qualcomm Snapdragon

Xiaomi kündigt Mi 10 an

Als eines der ersten Handys mit dem Snapdragon 865 wird das Mi 10 von Xiaomi an den Start gehen. Das verlautbarte der chinesische Anbieter bereits. Es bleibt abzuwarten, ob man dann kameraseitig weiter an der Megapixelschraube drehen wird. Das kürzlich auf den Markt gekommene Mi Note 10 bringt unter anderem einen Sensor mit 108 Megapixel mit. An den neuen Qualcomm-Chip können Kameras mit bis zu 200 Megapixel angebunden werden.

Xiaomi gab auch eine erste Vorschau auf das Mi Mix Alpha, bei dem sich das Display fast vollständig über Vorder- und Rückseite erstreckt. Ebenso gab man erneut einen Einblick auf ein Konzepthandy, das zwei Mal gefaltet werden kann und in entfalteter Form einem größeren Tablet entspricht.

Einen kurzen Auftritt hatte auch Oppo. Hier wurde ein – namentlich noch nicht genanntes – Highend-Handy mit dem Snapdragon 865 angekündigt, das innerhalb des ersten Quartals 2020 erscheinen soll. Es ist davon auszugehen, dass auch Samsung, Sony, LG, Oneplus und andere Hersteller den neuen Chip heranziehen werden.

Qualcomm hat neben dem Modell 865 auch den Snapdragon 765 und 765G präsentiert. Dieser soll leistungstechnisch die obere Mittelklasse bedienen. Hier ist ein 5G-Modem bereits integriert. (red, 04.12.2019)