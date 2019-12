In dieser Galerie: 6 Bilder "Halo: Reach" "Halo: Reach" "Halo: Reach" "Halo: Reach" "Halo: Reach" "Halo: Reach"

Halo: Reach hat die Gaming-Welt im Fluge erobert. Innerhalb einer Stunde wies das Spiel allein auf Steam 100.000 gleichzeitige Nutzer auf. Trotz sehr positiver Bewertungen auf der Plattform soll das Game von Microsoft aber teils mit Problemen kämpfen. So soll vor allem die Soundqualität sehr schlecht ausfallen, wie einige Nutzer auf Reddit und im Resetera-Forum berichten.

Entwickler will für Lösungen sorgen

Entwickler 343 ist sich dem Problem bewusst. Laut der Spieleschmiede soll der Mangel auf einen neuen Encoder zurückzuführen sein, der für den Port von der Xbox auf den PC nötig war. Allerdings soll 343 bereits an der Lösung des Problems arbeiten, sie bitten jedoch um Geld, da man mehrere Lösungen zuerst testen möchte.

Trotz Baustellen sind User angetan

Zudem kritisieren Nutzer auch den Mangel an Optionen für Grafikeinstellungen, sowie eigenartig aussehenden Animationen. Bereits im Beta-Stadium wurde dies von Usern angesprochen, auch hierbei hat der Entwickler Verbesserungen angekündigt. Trotz besagter Kritikpunkte sind 81 Prozent der fast 1900 Bewertungen positiv. "Halo fühlt sich am PC einfach super an", kommentiert ein User dort. (red, 4.12.2019)