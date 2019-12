Oliver Polzer präsentiert "Q1". Foto: orf

Wien – Am Montag startete wie berichtet das neue Vorabendquiz "Q1 – Ein Hinweis ist falsch" in ORF 1 mit 159.000 Zuschauern, bei der zweiten Ausgabe am Dienstag waren 126.000 dabei bei einem Marktanteil von . Die ORF-Rateshow mit Oliver Polzer lag damit am Dienstag hinter "Quizmaster" auf Servus TV mit 173.000 Zuschauer. (red, 4.12.2019)