Besuche in KZ-Gedenkstätten, Vorträge von Zeitzeugen oder Referate von Mitschülern – wie und was haben Sie über den Nationalsozialismus in der Schule gelernt?

Haben Sie in Ihrer Schulzeit eine KZ-Gedenkstätte besucht? Foto: Robert Newald Photo

Was bedeutet Holocaust, Antisemitismus oder Propaganda? Wer war Adolf Hitler, die SS oder die Gestapo? Was steht in Anne Franks Tagebuch, was ist ein KZ oder die Novemberpogrome? All diesen und vielen weiteren Fragen und Themen rund um den Nationalsozialismus sollte im Geschichtsunterricht in der Schule nachgegangen werden. Zumindest sieht das der Lehrplan vor. Wie und in welcher Ausführlichkeit das abgehandelt wird, hängt allerdings stark von der jeweiligen Lehrperson ab. Userin "absurdistanerin" erinnert sich an ihre Schulzeit und die mangelhafte Auseinandersetzung mit dem Thema:

In einer Studie gaben Salzburger Schülerinnen und Schüler an, dass sie gern mehr über den Zweiten Weltkrieg erfahren würden. Sie haben ihr Wissen zu dem Thema zwar vorrangig aus dem Unterricht, aber das sei dürftig und sie würden gern mehr über diese Zeit erfahren. Die unzureichende Auseinandersetzung im Schulunterricht könnte unter anderem zu den gravierenden Wissenslücken beim Thema Holocaust beitragen, die Österreicherinnen und Österreicher laut der Erhebung für die Claims Conference vorweisen.

Zeitzeugen und KZ-Gedenkstätten

Eine Möglichkeit, Jugendlichen das Thema abseits des klassischen Unterrichts näherzubringen, ist, Zeitzeugen in den Unterricht einzuladen oder zu Vorträgen zu fahren. Mittlerweile gibt es allerdings nur noch einige wenige Menschen, die den Holocaust selbst miterlebt und überlebt haben. Durch persönliche Erzählungen bekommen Schülerinnen und Schüler einen anderen Zugang zu dem Thema, können Fragen stellen und sich mit den Zeitzeugen auch über aktuelle Themen und Sorgen austauschen. Erst kürzlich war der 80-jährige Pole Stanisław Zalewski in einer Wiener Schule zu Gast und erzählte, wie er mehrere Konzentrationslager erlebt und überlebt hat. "Ihr habt die Verantwortung, wie die Welt aussehen wird. Es muss zur Versöhnung der Völker kommen", appelliert er und erntet Applaus von den Jugendlichen.

Neben Zeitzeugenberichten kann auch der Besuch von KZ-Gedenkstätten wie Mauthausen zu einem anderen und tieferen Verständnis der Thematik beitragen. User "Dimple" erinnert sich an seine Schulzeit:

Wie wurden Sie über die Themen Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialmus unterrichtet?

Hatten Sie die Möglichkeit, Zeitzeugen persönlich kennenzulernen und ihre Geschichte zu hören? Haben Sie eine KZ-Gedenkstätte besucht? Wie sollte Ihrer Meinung nach der Geschichtsunterricht von heute mit der Thematik umgehen? (mawa, 11.12.2019)