19.40 REPORTAGE

Re: Palermos stolze Schuhputzer – Die Rückkehr der Sciuscià Palermo gilt als eine der ärmsten Städte Europas, viele wollen nach Norden. Vicenzo, gelernter Zahntechniker, wollte bleiben. Jetzt sitzt er auf einem kleinen Bänkchen und putzt Passanten die Schuhe. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Nicht von dieser Welt – Ersatzreligion Esoterik Was ist dran am Eso-Wahn? Viele Menschen sind auf der Suche nach Sinn und Seelenheil und landen bei Magiern und Schamanen, bei Hellsehern und Energetikern. Was treibt die Suchenden in ihre Hände? Faris Rahoma begibt sich in heilende Hände, begegnet Engeln im Internet, trifft auf Braco, den stillen Heiler mit dem gebenden Blick. Bis 21.05, ORF 1

21.05 FAMILIENPROJEKT

Die Nussbaums Günther Nussbaum ist gewöhnlich für ATV dem Pfusch auf der Spur. Jetzt gibt er Einblick in sein Privatleben. Mit Freundin Sandra plant er ein neues "Nussbaumhaus". Bis 21.20, ATV

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Halleluja! Was sind die Freikirchen Österreichs, dieser Bund aus verschiedenen christlichen Gemeinden, der seit sechs Jahren staatlich anerkannt ist? Warum haben sie so großen Zulauf, vor allem von jungen Menschen? Können sie gefährlich werden? Tiba Marchetti ist diesen Fragen nachgegangen und hat mit Gläubigen und Pastoren gesprochen. Bis 22.00, ORF 2

Foto: ORF

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 – Krawall im Hörsaal Was darf man heute noch sagen? Ist die Meinungsfreiheit wirklich bedroht? Gäste bei Michael Fleischhacker dazu sind ÖH-Vorsitzende Adriana Novakovic, Historiker Jörg Baberowski, Aktivistin Jutta Ditfurth und Haider-Weggefährte Stefan Petzner. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Rasanter Wandel: Was die 2010er-Jahre wirtschaftlich verändert haben. / Indien: Asiens ewiger Zweiter will endlich aufholen. / Gin-Boom: Marketinghype rund um die Wacholderspirituose. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Medienmanager Gerhard Zeiler, Schauspielerin Erni Mangold, Sängerin Stella Jones und Autor Christian Seiler. Bis 0.05, ORF 2 (Astrid Ebenführer, 5.12.2019)