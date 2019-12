Das Großprojekt Austria Campus ist nun vollständig "verwertet", wie das im Immo-Jargon so schön heißt. Foto: Signa/Philipp Derganz

Der Büro- und Gewerbekomplex Austria Campus, den die Signa Holding in den vergangenen Jahren beim Wiener Praterstern errichtete, ist nun vollständig an Investoren verkauft worden. Am Mittwoch teilte die Signa mit, dass der Bauteil 3 ("Campus 3") mit rund 38.000 m² Mietfläche von der Frankfurter Universal-Investment für einen Spezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) erworben wurde.

Es ist nach dem Bauteil 2, der im Juni 2019 gekauft wurde, bereits das zweite Gebäude am Austria Campus, das für einen Fonds der BVK erworben wurde. Schon vor rund zwei Jahren waren die drei restlichen Bauteile für mehr als 500 Millionen Euro an die internationale Investorengruppe PGIM Real Estate verkauft worden.

Die 30.000 m² an Büroflächen im Campus 3 sind zu 50 Prozent vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem Novartis, Sandoz, Dimension Data, CRIF und Geizhals. Verkäuferin ist die Signa Prime Selection AG. (red, 4.12.2019)