Im Immigrationsbüro in Tokio befindet sich auch eines der 17 Abschiebezentren. Foto: AP/Shizuo Kambayashi

Am 2. November stand Behzad Abdollahi mit einigen Unterstützern vor dem Tokioter Bahnhof Shinjuku und forderte über ein Megafon: "Wir sind Menschen und wollen unsere Menschenrechte geschützt haben." Der Iraner hatte drei Jahre und zehn Monate im Abschiebezentrum Ushiku eingesessen. Er kam vorübergehend auf freien Fuß, nachdem er seinen Hungerstreik beendet hatte. Aber fünf Tage nach seinem Protest und nach insgesamt nur zwei Wochen in Freiheit musste er zurück in seine Zelle. "Mein Körper und meine Seele sind geschunden, ich mag nicht essen und kann nicht schlafen", sagte der Iraner.

Sein Schicksal steht stellvertretend für Japans Umgang mit Ausländern, die ihr Aufenthaltsrecht verloren haben. Viele davon sind Geflüchtete mit abgelehntem Asylantrag. Verweigern sie die Abschiebung, dann versucht das Justizministerium, ihren Widerstand durch eine dauerhafte Abschiebehaft zu brechen.

Derzeit sitzt mehr als die Hälfte der 1.100 Häftlinge in den 17 Abschiebezentren länger als sechs Monate hinter Gittern. Viele wehren sich mit einem Hungerstreik. Seit dem 6. November verweigern zum Beispiel zehn Langzeitinsassen im Zentrum Osaka jede Nahrungsaufnahme. Ende September befanden sich 198 Menschen im Hungerstreik. Laut Justizministerium stellten Iraner die größte Gruppe, jeder dritte Abschiebehäftling kommt aus dem Iran.

Nur zwei Wochen Freiheit

Auf die Entwicklung reagierte die Einwanderungsagentur mit einer zynischen Taktik. Sie verspricht den Häftlingen, sie freizulassen, falls sie wieder mit dem Essen anfangen. Dieses Angebot erhält, wer länger als zehn Tage gehungert und über zehn Kilogramm abgenommen hat, berichtete die Hilfsorganisation Ushikunokai. Aber die Hoffnung der Menschen, länger in Freiheit bleiben zu dürfen, wird enttäuscht. Nach zwei Wochen müssen viele zurück in Haft. Andere müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden. Dabei leben sie in ständiger Angst, willkürlich neu inhaftiert zu werden. Erwerbsarbeit ist ihnen verboten.

"Wenn Leute mit Abschiebehaft unter Druck gesetzt und zum Abbruch des Hungerstreiks gedrängt werden, ist das eine Art von Folter", sagt der Anwalt Takeshi Ohashi, der mehrere Abschiebehäftlinge vertritt. Die Tokioter Rechtsanwaltskammer forderte eine Diskussion über die Menschenrechte. Das Kammermitglied Teruo Tojo verlangte auf einer Pressekonferenz, die Abschiebehaft zeitlich zu begrenzen.

Kritik von Human Rights Watch

Bisher braucht die Behörde weder Inhaftierung noch Freilassung zu begründen. "Die jahrelange Inhaftierung von undokumentierten Ausländern ist nicht verhältnismäßig und verletzt daher die Rechte der Person", sagte Kanae Doi, Sprecherin von Human Rights Watch Japan, dem STANDARD.

Die liberale Zeitung "Mainichi" fragte in einem Kommentar, ob die japanische Regierung wohl ein Bewusstsein für Menschenrechte habe. Zuvor hatte das Blatt die Zustände in den Abschiebezentren als "verborgene Dunkelheit" bezeichnet. In den vergangenen zwölf Jahren starben insgesamt 15 zu deportierende Ausländer. Dennoch preist sich Japan vor Olympia 2020 in Tokio als weltoffenes Land an.

Nigerianer verhungert

Die neue Strategie des Justizministeriums gegen die Hungerstreikenden hängt mit dem Fall eines Nigerianers zusammen, der sich Ende Juni nach dreieinhalb Jahren Haft im Abschiebezentrum Omura zu Tode hungerte. Dort verzichtete man offenbar auch aus Mangel an medizinischem Personal darauf, den Mann zwangsweise zu ernähren. Dennoch bescheinigte sich die Behörde Anfang Oktober selbst, ihre Mitarbeiter hätten korrekt gehandelt.

"Wir sind zum Deportieren verpflichtet", bekräftigte die Chefin der Einwanderungsagentur, Shoko Sasaki, vor Journalisten. "Wir wollen diese Leute, die in Abschiebehaft sitzen, nicht in unserem Land haben." Später verbreitete ihre Behörde, 43 Prozent der Abschiebeverweigerer hätten Straftaten begangen.

Das suggeriere, ihre Freilassung gefährde die öffentliche Sicherheit, meinte darauf die Anwältin Masako Suzuki. Jedoch würde das japanische Strafrecht keine vorbeugende Inhaftierung potenzieller Straftäter kennen. (Martin Fritz aus Tokio, 5.12.2019)