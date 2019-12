Neue Aufgaben warten auf Trainer Franco Foda und seine Spieler.

Nyon – Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Auslosung für die kommenden Ausgabe der Nations League aus dem ersten Topf der Liga B gezogen. Das UEFA-Exekutivkomitee gab am Mittwoch in Nyon die Einteilung vor der Zeremonie am 3. März 2020 in Amsterdam bekannt.

Definitiv nicht bekommt es Österreich in der Nations League 2020/2021 damit mit Russland, Wales und Tschechien zu tun, die ebenfalls im Topf eins der zweithöchsten Liga zu finden sind. Die Nations League wird nach einer im September beschlossenen Aufstockung in Vierergruppe ausgelost. Die Sieger der vier Gruppen der Ligen B, C und D steigen wie bisher in die nächsthöhere Klasse auf.

Weiters legte das Exko der UEFA fest, dass über die Nations League zwei Nationalteams die Chance auf einen Startplatz bei der WM 2022 bekommen werden. Die zehn Gruppenzweiten der regulären Qualifikation spielen zusammen mit den zwei bis dahin noch nicht qualifizierten und nicht zu den Zweiten gehörenden Gruppensiegern der Nations League in Play-offs um drei europäische WM-Plätze. (APA; 4.12.2019)