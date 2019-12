PRO: Raus aus dem Hinterzimmer

von Fabian Schmid

Knapp einen Monat ist es her, dass aus den tagelangen Sondierungen echte Regierungsverhandlungen wurden. Doch nach wie vor schweigen ÖVP und Grüne, wenn es um inhaltliche Fragen geht. Die Chefs schwurbeln von "Brücken bauen" und "Brocken wegräumen", die anderen Verhandler halten sich brav an das vorgegebene Schweigegelübde.

Aber warum eigentlich? Jeder weiß, dass ÖVP und Grüne inhaltlich weit voneinander entfernt sind und dass die ÖVP mehr als 2,5-mal so viele Stimmen wie die Grünen bekommen hat und dass eine Koalition nur mit Kompromissen möglich ist. Was hindert die beiden Parteien daran, immer wieder einen aktuellen Zwischenstand der Verhandlungen zu präsentieren? So hingegen wird die Zukunft des Landes monatelang im Hinterzimmer ausverhandelt, bevor zumindest die grüne Basis nach einer Art von "Friss oder stirb!" mit dem Koalitionspapier konfrontiert wird. Könnten die Parteien nicht schon vorher Vorschläge präsentieren, Experten und die Bevölkerung miteinbeziehen?

So, wie derzeit verhandelt wird, wirkt es nach alter Message-Control mit neuem, grünem Anstrich. Wird diese durchexerziert, dann wird die Regierung wohl kurz vor Weihnachten stehen. Bald darauf ist die Öffentlichkeit mit Geschenkeauspacken und Silvesterfeiern statt mit einer kritischen Analyse des Regierungsvertrags beschäftigt. Transparenz und Offenheit sehen jedenfalls anders aus. (Fabian Schmid, 4.12.2019)