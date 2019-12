Plex Free TV bietet weltweit Zugriff auf kostenlose Filme und Serien. Screenshot: red

Die Welt der Streaming-Dienste ist um ein Angebot reicher. Plex – Anbieter von Media-Software – hat einen neuen Streaming-Service für Filme und Serien gestartet. Im Gegensatz zu Platzhirschen wie Netflix und Amazon ist Plex Free TV kostenlos.

"Tausende Titel"

Eine echte Konkurrenz zu Netflix und Co ist das Angebot aktuell nicht. Zwar kommen die Inhalte von großen Studios wie MGM, Lionsgate, Legendary und Warner Bros. Die meisten Filme und Serien sind jedoch unbekannter und/oder älter. Plex spricht aktuell von "Tausenden Titeln" und verspricht das Angebot in Zukunft um weitere Partner und Inhalte auszubauen.

Der Dienst funktioniert zwar prinzipiell weltweit, es dürften aber nicht überall alle Inhalte verfügbar sein – wie es auch bei anderen Angeboten üblich ist. Laut US-amerikanischen Medien sollen etwa Klassiker wie "Terminator" oder "Rain Man" verfügbar sein – in Österreich waren diese Titel jedoch nicht auffindbar. Die Film- und Serien-Auswahl für österreichische Nutzer ist derzeit sehr überschaubar.



Mit Werbung

Das Angebot wird über Werbeanzeigen finanziert. Vor und während der Wiedergabe soll nur eine "geringe Anzahl" an Anzeigen geschaltet werden, verspricht das Unternehmen. Ein Opt-out ist nicht möglich. Per Standard-Einstellung werden Nutzerdaten an Werbepartner geschickt, um Anzeigen basierend auf den Inhalten geschaltet, die man über den Dienst ansieht. Nutzer können ihre Einwilligung zu dieser Datenweitergabe auch zurückziehen.

Plex Free TV ist über den Browser sowie mittels App auf zahlreichen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Smart TVs, Spielekonsolen Streaming-Sticks oder Smart TVs. (br, 5.12.2019)