Zum Jahreswechsel gibt es hinsichtlich der Finanzen einiges zu bedenken. In manchen Punkten besteht gegebenenfalls noch heuer Handlungsbedarf

Die alljährliche Steuererklärung wird gerne aufgeschoben. Wer sich damit richtig beschäftigt, kann mehr für sich herausholen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Mit steuerlichen Dingen beschäftigen sich die meisten Menschen nicht allzu gerne. Dennoch ist es angesichts des nahenden Jahreswechsels ratsam, sich um manche Fragen zu kümmern. Ein Überblick darüber, was sich für Privatpersonen im Vergleich zum Vorjahr geändert hat und was es zu bedenken gibt – und in welchen Fällen gar kein Handlungsbedarf besteht.

Familienbonus Heuer wurde der von der früheren türkis-blauen Regierung eingeführte Familienbonus wirksam. Dieser kann ja nach Alter der Kinder bis zu 1500 Euro betragen und reduziert direkt die abzuführende Einkommensteuer. Der Familienbonus Plus steht Eltern zu, solange für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Ab dem 19. Lebensjahr des Kindes kommt ein reduzierter Familienbonus Plus in der Höhe von 500 Euro jährlich zur Anwendung. Mit der Einführung des Familienbonus entfallen die Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten und der Kinderfreibetrag. Sofern der Familienbonus nicht bereits durch den Arbeitgeber im Rahmen der Lohnverrechnung berücksichtigt wurde, sollte er nachträglich im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden. Muss die Berücksichtigung im Rahmen der Lohnverrechnung eigentlich jedes Jahr neu beantragt werden? Nein, sagt Wilfried Krammer von der Beraterfirma Deloitte. Wenn der Familienbonus einmal beim Arbeitgeber beantragt wurde, läuft er automatisch weiter. Wer ab nächstem Jahr erstmals die monatliche Abrechnung in Anspruch nehmen will, muss dies noch vor dem Jahreswechsel beim Arbeitgeber beantragen.





