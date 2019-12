Das ungewöhnliche Design der Entwicklerversion der Playstation 5 hat für Spott und Aufsehen gesorgt. Foto: The Drunk Cat™

Das Aussehen der Entwicklerversion der Playstation 5 hat die vergangenen Tage für Aufregung gesorgt. Manche User befürchteten, dass die finale Version der Spielkonsole tatsächlich so aussehen wird, andere wiederum spotteten über das ungewöhnliche Design. Fakt ist, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Entwicklerversion eines Spielgeräts kaum Ähnlichkeiten mit der tatsächlichen Konsole hat.

Für möglichst gute Kühlung bei Stresstests

Das ungewöhnliche Aussehen dürfte außerdem darauf zurückzuführen sein, dass Sony einen Fokus die Kühlung gelegt hat. The Verge-Autor Tom Warren twitterte, dass das Design auch darauf zurückzuführen ist, dass Entwickler die Konsolen bei Stresstests stapeln, um mehrere Tests gleichzeitig laufen zu lasen. Das V-Design soll dabei helfen, Abluft aus den Seiten und der Mitte herauszublasen, was wiederum bei der Kühlung hilft.

Ziemlich laute Playstation-4-Konsolen

Die Playstation 4 wurde ja nach längerer Nutzung manchmal lauter, da das Spielgerät aufgrund des angesammelten Staubs nicht mehr ordentlich kühlen konnte. Hierbei half es nur mehr, die Konsole auseinanderzunehmen und zu reinigen. Sony zielt bei der Playstation 5 also offenbar auf eine bessere Kühlung ab. Wie die Konsole tatsächlich aussieht, wird man aber erst nächstes Jahr erfahren. In der Weihnachtszeit 2020 kommt das Spielgerät in den Handel. (red, 5.12.2019)