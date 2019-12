In Österreich kommt es aktuell wieder zu einer Welle sogenannter Ping-Anrufe

Die nächste Welle von Ping-Anrufen rollt durchs Land. Foto: APA/AFP/TOH TING WEI

Derzeit kommt es in Österreich vermehrt zu Anrufen aus Mauretanien und Tunesien. Wer von Nummern mit den Vorwahlen +222 oder +216 angerufen wird, soll keinesfalls zurückrufen. Denn sonst drohen hohe Telefongebühren, warnt der Telekomregulator RTR.

Teuerer Rückruf

Dabei handelt es sich um sogenannte Ping-Anrufe. Der Anruf wird nach dem ersten Klingeln bereits wieder abgebrochen, um die Angerufenen zu einem Rückruf zu verleiten. Dieser geht dann an eine teure ausländische Rufnummer – oft landet man bei einem Rückruf auch noch in einer Warteschleife, was die Kosten weiter erhöht.

Hebt man bei so einem Anruf direkt ab, entstehen keine Kosten. Es kommt in der Regel auch kein Gespräch zustande, da das Telefonat sofort wieder abgebrochen wird.

Informationen im Netz

Wer von häufigen Ping-Anrufen geplagt ist, kann sie auf Smartphones mit aktuellen Betriebssystemen unterdrücken lassen. Auf der RTR-Seite Rufnummernmissbrauch.at können sich Nutzer über aktuelle Warnungen informieren und verdächtige Nummern melden. (red, 5.12.2019)