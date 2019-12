In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Um die Schüler- und Pendlerzüge ab dem Winterfahrplan mit 15. Dezember in der Ostregion weiter zu sichern, musste das Verkehrsministerium zu einer Notlösung greifen. Foto: Matthias Cremer

Wien – Eigentlich wäre ja geplant gewesen, den Verkehrsdienstevertrag (VDV) zwischen dem Bund und den Ländern der Ostregion (also Wien, Niederösterreich und Burgenland) für zehn Jahre abzuschließen. Der aktuelle Vertrag läuft schließlich in wenigen Tagen ab. Ein neuer langfristiger Vertrag konnte aber nicht abgeschlossen werden: Das Bundesverwaltungsgericht hatte das geplante Vergabeverfahren teils für nichtig erklärt.

Um die Schüler- und Pendlerzüge ab dem Winterfahrplan mit 15. Dezember in der Ostregion aber weiter zu sichern, musste das Verkehrsministerium zu einer Notlösung greifen. So wurde seitens des Verkehrsministeriums entschieden, mittels Notvergabe die ÖBB-Personenverkehr AG für ein Jahr zu beauftragen. Der diesbezügliche VDV wurde am Donnerstag unterschrieben, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums dem STANDARD bestätigte. Die Notvergabe sei europarechtlich zulässig.

Die Ausschreibung für einen neuen VDV für die Ostregion ab Mitte Dezember 2020 wurde laut Ministerium fristgerecht "zur Veröffentlichung in der Beilage zum Amtsblatt der EU übermittelt". Dieser neue VDV läuft dann nur noch neun Jahre – bis zum Fahrplanwechsel 2029.

Nacht-S-Bahn ab 15. Dezember zwischen Wien und Mödling



Ab 15. Dezember treten zahlreiche Neuerungen im Fahrplan in Kraft: So fährt die S-Bahn in Wien an Wochenenden auch in der Nacht. Zwischen Floridsdorf und Mödling in Niederösterreich gibt es in der Nacht auf Samstag, in der Nacht auf Sonntag sowie vor Feiertagen einen durchgehenden Betrieb, wobei hier ein 30-Minuten-Intervall geplant ist.

Auch zahlreiche weitere Taktverdichtungen bei der S-Bahn treten dann in Kraft: Auf der Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf sollen zu Stoßzeiten tagsüber künftig Drei-Minuten-Intervalle eingehalten werden. Die S80 zwischen Hütteldorf und Aspern-Nord bekommt ab 15. Dezember einen durchgehenden Halbstundentakt. Auch der Intervall auf der S50 mit Start am Wiener Westbahnhof wird im Früh- und Abendverkehr verdichtet. Die erste Schnellbahn in Richtung Flughafen (S7) soll künftig schon um 4.06 Uhr von Floridsdorf abfahren. (David Krutzler, 5.12.2019)