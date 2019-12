"Resident Evil 3" wird wohl bald vorgestellt. Foto: Capcom

Nach dem großen Erfolg des Remakes von Resident Evil 2 bietet Capcom in Bälde wohl neues Futter. So wurden Neuauflagen von Resident Evil 3 im Playstation-Network gelistet und dann schnell wieder entfernt. Wann das Spiel erscheint, wurde bislang nicht verraten. Als mögliches Datum für die Enthüllung können die Game Awards am 13. Dezember in Frage kommen.

Foto: Capcom

Cover bereits gesichtet

Monatelang gab es Gerüchte dazu, dass Capcom nun auch den dritten Teil der populären Horror-Serie neuauflegt. Das Remake von Resident Evil 2 war für die Spieleschmiede heuer ein großer Erfolg. Es ist also nicht verwunderlich, dass man nun auch Resident Evil 3 neues Leben einhaucht. Das Listing im Playstation-Network hat übrigens auch das Cover mit sich gebracht. Darauf zu sehen sind Jill Valentine und Carlos Oliveira. (red, 5.12.2019)