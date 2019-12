Diese sogenannten "Zero Rating"-Angebote sind umstritten

Vor rund zwei Jahren hat der Mobilfunker A1 einen Großangriff auf die Netzneutralität unternommen – und einen Sieg davongetragen. Die Telekombehörde RTR hat keine Probleme damit, dass der Mobilfunker anbietet, Streaming-Inhalte von beliebten Video-, Musik- oder App-Anbietern wie Netflix, Whatsapp, Facebook oder Apple Music zu nutzen, ohne damit das Datenvolumen des gewählten Tarifs zu belasten.

Auch der Netzbetreiber "3" bietet schon seit Jahren ein derartiges "Zero Rating"-Angebot an. So können "3"-Kunden Spotify ohne Datenverbrauch nutzen. Nun erweitertet "3" sein Angebot. Neben Spotify, können auch Songs von Amazon Music ohne Datenverbrauch, auch innerhalb Europas, gehört werden. Das Streamingangebot inkludiert den Zugriff auf über 50 Millionen Songs, um 7,99 Euro pro Monat. Dazu werden Amazon Echo Lautsprecher vergünstigt angeboten.

Diese sogenannten "Zero Rating"-Angebote sind allerdings umstritten, weil damit bestimmte Internetservices gegenüber anderen bessergestellt werden. Das Prinzip der Netzneutralität sieht hingegen vor, dass alle Daten im Internet diskriminierungsfrei gleich behandelt werden müssen. Netzaktivisten sehen ein "Zweiklassennetz". (sum, 5.12. 2019)