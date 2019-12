Die Luftverschmutzung in der Olympiastadt von 2000 war am Donnerstag so hoch wie in Peking. Der ehemalige Australian-Open-Champion Matt Jones schilderte: "Es ist schwer, den Ball im Flug zu verfolgen und zu sehen, wo er landet. Da brennen einem die Augen." Es seien jedenfalls mit die schlimmsten Bedingungen, unter denen er je Golf gespielt habe, fügte der Australier an.