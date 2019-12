Foto: APA, HOCHMUTH

Wien – Das Digitale Antennenradio DAB+ breitet sein Netz über Österreich schneller als erwartet aus. So erfolgt die Inbetriebnahme der zweiten Ausbauphase, die erst für Ende März 2020 geplant war, bereits am 11. Dezember, teilten die Betreiber am Donnerstag mit. Die Ausbaustufe umfasst die Sendeanlagen Innsbruck-Patscherkofel, Salzburg-Gaisberg und St. Pölten-Jauerling. Start von DAB+ war Ende April.

Neun nationale und acht regionale Digitalradios waren von Anfang an bei DAB+ dabei, mittlerweile hat sich die Digitalradiofamilie auf insgesamt 22 Sender vergrößert. Durch die vorgezogene Netzabdeckung verschieben sich auch die weiteren Ausbaustufen nach vorne: Am 26. Mai 2020 kommen die Sender Bruck Mur-Mugel sowie Rechnitz-Hirschenstein dazu, die letzte Stufe in Kärnten erfolgt am 25. August 2020.

Branchenverbände wollen DAB+ verpflichtend – und ebenso Ukw

In einem gemeinsamen Brief an Verkehrsminister Andreas Reichhardt und Außenminister Alexander Schallenberg sprechen sich mehrere Branchenverbände aus dem Medienbereich dafür aus, auch in Österreich vorzuschreiben, dass alle neuen Radiogeräte verpflichtend DAB+ und Ukw empfangen können*. Hier mache der Europäische Kodex für die elektronische Kommunikation (EECC) Vorgaben zur Interoperabilität von Radio-Empfangsgeräten.

Unterzeichnet ist der Appell vom Verband Österreichischer Privatsender, der Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen, der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie in der WKO, der Verein Digitalradio Österreich, die Österreichischen Rundfunksender GmbH & Co KG sowie vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ). (APA, 5.12.2019)