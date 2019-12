Webpros könnte bis zu 1,5 Milliarden Dollar einbringen. Foto: DER STANDARD/Pichler

Die Schweizer Software-Firma WebPros könnte Insidern zufolge schon bald den Besitzer wechseln. Oakley Capital habe die Suche nach einem Käufer eingeleitet und die Firma anderen Finanzinvestoren wie Permira, Cinven, Hellman & Friedman, EQT und Advent angeboten, wie mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Die erste Angebotsrunde ende im Laufe des Monats, erklärte einer der Insider. WebPros könnte auf einen Wert von 1,2 bis 1,5 Mrd. Dollar (1,08 bis 1,35 Mrd. Euro) kommen.

Software für Hostinganbieter

WebPros stellt Server-Software für Hosting-Provider und Web-Profis her, mit der Kunden Websites einfach verwalten können. Die Firma kommt den Insidern zufolge auf ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 100 bis 110 Mio. Dollar. Mit einem Verkauf versucht Oakley, die WebPros 2017 erworben hatte, aus den hohen Bewertungen im Sektor Profit zu schlagen. So wird die deutsche Softwarefirma Teamviewer, die im September ihr Börsendebüt gab und nun in den Nebenwerte-Index MDAX aufsteigt, mit dem 30-fachen des erwarteten Gewinns bewertet.

Die WebPros-Transaktion werde von der Investmentbank Arma Partners organisiert, hieß es von den Insidern weiter. Oakley, Arma und die möglichen Bieter lehnten am Donnerstag eine Stellungnahme ab.