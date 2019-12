Es fehle an Publikum, so der betreiber Erich Hemmelmayer zum "Kurier"

Wie der Kurier berichtet, sperrt das Wiener Bellaria-Kino mit 17. Dezember zu. Laut Betreiber Erich Hemmelmayer gehe es sich "einfach wirtschaftlich nicht mehr aus", es fehle an (jungem) Publikum, die Mieten und Nebenkosten seien zu hoch. Verdient habe Hemmelmayer mit dem Kino ohnehin nie etwas, so der Kurier. Hemmelmayer hat das 1912 eröffnete Kino in dritter Generation seit über zehn Jahren geführt. Hinter dem Volkstheater gelegen, ist es eines der ältesten noch existierenden Kinos von Wien. (red, 5.12.2019)