In dieser Galerie: 5 Bilder THE FAREWELL USA/China 2019, 98 Min.

Regie: Lulu Wang

mit Awkwafina, Zhao Shuzhen u.a. Polyfilm Foto: polyfilm Polyfilm Polyfilm Polyfilm

Als die in New York aufgewachsene Billi von ihren Eltern erfährt, dass ihre geliebte Großmutter Nai Nai in China nur noch kurz zu leben hat, steht ihr Leben Kopf. Die Familie beschließt, Nai Nai im Ungewissen zu lassen und ihr die tödliche Krankheit zu verschweigen. Um die plötzliche Anwesenheit der ganzen Familie plausibel zu erklären, wird kurzerhand eine Spontan-Hochzeit organisiert…

Während Billi versucht, die Lüge aufrecht zu erhalten, stößt sie auf Dinge, die ihr eigenes Leben verändern. Es ist die Chance, sowohl das Land ihrer Eltern als auch den wundersamen Geist ihrer Großmutter wieder zu entdecken.

"'The Farewell' ist einer der bewegendsten, schönsten und bestaussehendsten Filme des Jahres!" – filmstarts.de

"Sometimes, a movie just grabs hold of your heart and settles there. Such is the case with Lulu Wang’s beautiful 'The Farewell'" – The Seattle Times

"This is a viewing experience to be treasured. It is one of the very best films of 2019." – Chicago Sun Times

"Poignant and funny" – The New York Times

"'The Farewell' says a whole lot about grief, guilt and determining what's important in life, while still providing its share of laughs." – cnn.com

"Wang builds a funny, touching and vital film about what makes a family in any culture. It’s simply stunning." – Rolling Stone

"Both a vehicle for Awkwafina’s formidable talents and an incredibly charming ensemble piece." – Empire

"Awkwafina and Zhao shine in a deft comedy-drama with a higher US per-screen take than Avengers: Endgame." – Total Film

"A warmly satisfying family affair." – Hollywood Reporter

