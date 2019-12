Die App Lernsieg wird von mehreren Stellen geprüft. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" wird nun auch von der Datenschutzbehörde unter die Lupe genommen. Diese wird laut einer Aussendung prüfen, ob die Macher der App bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung einhalten.

Strafen möglich

Sollte die Datenschutzbehörde bei ihrem Prüfverfahren zur Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" feststellen, dass diese die Datenschutz-Grundverordnung verletzt, kann sie den Betreibern Auflagen erteilen oder eine Warnung aussprechen. Die Behörde könnte außerdem ein Verwaltungsstrafverfahren eröffnen. Das habe man derzeit allerdings nicht vor, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Die Datenschutzbehörde erhebt nun unter anderem, woher die App-Betreiber die Daten der Lehrer haben, ob sichergestellt ist, dass nur aktuelle Daten verwendet werden und ob – etwa im Zuge der Registrierung samt Verifikation über die Handynummer – nicht mehr personenbezogene Daten verwendet werden als notwendig. Die Behörde hat für das Verfahren sechs Monate Zeit.

Lehrer und Schulen mit Sternen bewerten

Bei der kostenlosen App kann man sowohl Lehrer als auch Schulen in verschiedenen Kategorien (von Unterricht des Pädagogen bis Sauberkeit des Hauses) mit einem bis fünf Sternen bewerten und zusätzlich auswählen, in welchen Bereichen man Verbesserungsbedarf sieht. Nutzer müssen sich per Handynummer registrieren, so sollen etwa mehrfache Bewertungen ausgeschlossen werden. Die App wurde in kurzer Zeit von mehreren 10.000 Nutzern heruntergeladen.

Nur vier Tage nach dem Start am 15. November wurde sie allerdings wieder vom Netz genommen. Der Grund laut den Betreibern: Hassnachrichten gegen den 18-jährigen App-Erfinder Benjamin Hadrigan. Die App ist nach wie vor nicht verfügbar. Die Betreiber suchen nach einem Weg, Hadrigan aus der Schusslinie zu nehmen, und führen dazu derzeit Gespräche. Voraussichtlich in einer Woche soll ein Zeitplan für die Wiedereinführung stehen, so eine Sprecherin. Die Überprüfung der Datenschutzbehörde nennen die App-Betreiber übrigens "erwartbar, naheliegend und sinnvoll. Wir sehen dem Ergebnis mit Interesse entgegen".

Auch Bildungsministerium und Gewerkschaft prüfen

Neben der Prüfung der Datenschutzbehörde ist derzeit auch ein von Bildungsministerium und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) beauftragtes Gutachten in Arbeit: Der Datenschutzrechtsexperten Nikolaus Forgo von der Universität Wien soll darin u.a. klären, ob bei der Datenverarbeitung die Rechte aller Betroffenen gewahrt bleiben. (APA, 5.12.2019)