Lucien Favre: "Man weiß, dass es im Winter sehr, sehr schwer ist, eine Verpflichtung zu machen". Foto: APA/EPA/Hacker

Dortmund – Borussia-Dortmund-Trainer Lucien Favre hat sich am Donnerstag zum kolportierten Interesse an Salzburg-Stürmer Erling Haaland geäußert. "Es ist kein Thema, darüber zu sprechen. Wir wissen alles, aber wir sind wahrscheinlich an mehreren Spielern interessiert. Man weiß, dass es im Winter sehr, sehr schwer ist, eine Verpflichtung zu machen", sagt Favre.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung darf das 19 Jahre alte norwegische Sturmtalent Salzburg im Winter für eine festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro verlassen. (sid, 5.12.2019)