Paradies für Autofahrer: die SCS in Vösendorf. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht geahnt. Schon auf dem Satellitenbild von Google Maps hat die Route seltsam ausgesehen. Auf dem Europaring in der SCS zu Fuß? Gibt es da überhaupt Gehsteige? Als jemand ohne Auto, der die Tendenz dazu hat, dort Urlaub zu machen, wo es eigentlich ohne Auto nicht geht, stand ich nicht das erste Mal vor einer dreispurigen Straße, die ich laut vorgeschlagener Route entlanggehen sollte.

Ich wollte doch nur zum Decathlon! Und zwar von der Station der Badner Bahn in der SCS aus. Auch wenn es nur 800 Meter sind, dieser Weg hat es in sich. Gehsteige und Trampelpfade hinter Leitplanken wechseln einander hier straßenseitenmäßig ab. Für Fußgänger heißt das: mehrmals die Straßenseite wechseln – über drei Spuren in der Dämmerung!

Endlich da

Den letzten Wechsel ersparte ich mir und lief stattdessen über den Nordring – immerhin nur zwei Spuren – und kroch über die Böschung zum Hofer-Parkplatz hinauf. Endlich da! An der schönen Adresse Autoallee 1–3. (Bernadette Redl, 6.12.2019)