WGs auf dem Vormarsch

Das Wohnen in einer Wohngemeinschaft kennt jeder. Irgendwann hat jeder in seiner Studentenzeit so gewohnt. Mit der in die Jahre gekommenen Altbauwohnung, die aus Kostengründen zu einer Wohngemeinschaft umfunktioniert wird, haben moderne WG-Konzepte aber nicht mehr viel zu tun.

Heute nehmen sich zunehmend Bauträger der Wohngemeinschaft an, professionalisieren das Konzept – und richten sich damit längst nicht mehr nur an Studierende mit knappem Budget. Auch Young Professionals, Senioren und Menschen, die nur vorübergehend in einer Stadt arbeiten, interessieren sich für die Wohnform – nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Mieten.

Neben dem Projekt Citycom 2 am Nordbahnhofgelände (siehe Artikel rechts) gibt es moderne Wohngemeinschaften beispielsweise auch in Wien-Kagran. Hier hat der Bauträger Eisenhof ein generationenübergreifendes Wohnprojekt mit sechs Wohngemeinschaften errichtet. In dem in Bau befindlichen Generationen-Wohnen-Projekt Dittelgasse der WBV-GPA im 22. Bezirk wird es zwei Wohngemeinschaften für jeweils acht Senioren geben. Auch in den seit kurzem in Bau befindlichen Hochhäusern The Marks von Buwog, Neues Leben, ÖSW und WBV-GPA im dritten Bezirk sind WGs geplant. (red)