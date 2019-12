19.40 REPORTAGE

Re: Sinnsuche in Sibirien – Jesus aus der Taiga und seine Jünger Ein ehemaliger russischer Polizist behauptet, der wiedergeborene Jesus Christus zu sein. In Sibirien hat er ein paar Tausend Schüler um sich geschart. Darunter auch zwei Dutzend Deutsche. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBELEI

Auf einmal war es Liebe (D 2019, André Erkau) Jakob hängt hoffnungslos seiner Jugendliebe Marie nach, die ihn vor sieben Jahren verlassen hat. Als sie unverhofft vor seiner Tür steht, ist bei ihm alles genauso wie früher. Auch bei Marie kribbelt es wieder, sie hält ihn jedoch für einen erfolgreichen Fotografen. Ein Missverständnis. Bis 21.45, ARD

Foto: ARD Degeto/Christine Schroeder

20.15 GENERATIONEN

Von wegen altes Eisen (Huguette, F 2018, Antoine Garceau) Plötzlich obdachlos, und jetzt? In dieser Situation findet sich die 78-jährige Huguette (Line Renaud) wieder, nachdem die Rentnerin ihre Miete nicht hatte zahlen können. Die ehemalige Lehrerin zieht bei einer alleinerziehenden Mutter ein und soll bei Schulproblemen des Sohnes helfen. Konflikte sind da vorprogrammiert. Bis 21.45, Arte

Foto: arte

21.05 TALK

Denk mit Kultur Gäste bei Birgit Denk sind die Astrologin Gerda Rogers und der STS-Mann Helmut Röhrling, bekannt als Schiffkowitz. Sie reden über wilde Jahre in Rom und schwierige Schulzeiten. Bis 21.55, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Leben in Ketten – Menschenhandel am Atlantik Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte erzählt diese Doku die Geschichte der letzten Jahre des atlantischen Sklavenhandels. Obwohl in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielen Ländern schon verboten, gingen Menschenraub und Menschenhandel weiter. Bis 23.35, ORF 2

22.55 MAGAZIN

Tracks Mit: Green Screen Jamming: Videokunstwerke in bester dadaistischer Tradition. / Yen Tech, Nick Newlins K-Pop-Avatar. / Diao Yinans neuer Film The Wild Goose Lake. / Das Künstlerkollektiv Dardex hackt elektrische Zahnbürsten. / The Selecter: Ska-Dinosaurier aus Großbritannien. / Fat White Family: Neue Rebellen des britischen Rock, die der alten Formel "Sex, Drugs and Rock’ n’ Roll" folgen. Bis 23.40, Arte