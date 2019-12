Das Personal: Die Digitalexpertin und "Nowabo"





Saskia Esken – Computerfachfrau gegen rechts

Foto: Reuters / Bensch

Während Norbert Walter-Borjans schon vor seiner Kandidatur in der SPD recht prominent war, mussten viele Genossen den Namen Saskia Esken erst mal googeln.

Die 58-Jährige stammt aus Baden-Württemberg. Sie arbeitete zunächst als Paketzustellerin, Schreibkraft und Kellnerin, später absolvierte sie eine Ausbildung zur Informatikerin und entwickelte Software. 2013 zog sie in den Bundestag ein, sie gehört der Parlamentarischen Linken an. Esken möchte, dass alle vom digitalen Wandel profitieren, nicht nur die Eliten.

Seit 2010 ist sie Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Calw, sie hat damit mehr Erfahrung bei der innerparteilichen Organisation als Walter-Borjans. Als die NPD 2009 erwog, in Calw ihre Landesgeschäftsstelle von Baden-Württemberg einzurichten, gründete die dreifache Mutter ein "Bündnis gegen rechts".





Der rote Robin Hood der Steuerzahler

Foto: Reuters / Bensch

Eigentlich war Norbert Walter-Borjans schon in Pension. Doch dann fragte ihn Saskia Esken, ob er nicht Lust hätte, mit ihr die SPD zu führen. Nun sucht der 67-Jährige, der aus einer Handwerkerfamilie stammt, eine Wohnung in Berlin. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist diplomierter Volkswirt. In Düsseldorf war er von 2010 bis 2017 Finanzminister, in dieser Zeit erreichte er sogar europaweite Bekanntheit.

"Nowabo" kaufte im großen Stil CDs mit den Daten von Deutschen, die Schwarzgeld in der Schweiz versteckten. Damit holte der vierfache Vater mehr als sieben Milliarden Euro in die Staatskasse und befand, ein Finanzminister sei immer "der Spaßverderber".

Zum SPD-Kurs äußerte er sich zuletzt kritisch: "Wir haben uns von Lobbyisten und falschen Ratgebern in die neoliberale Pampa führen lassen." (bau)