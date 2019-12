Innovation in Politics Awards in Berlin vergeben – Van der Bellen und Steinmeier hatten Ehrenschutz inne

Bundespräsident Van der Bellen übernahm den Ehrenschutz für die Konferenz. Foto: APA / Peter Lechner

Berlin – In der Halle an den Docks des Berliner Westhafens geht es zu wie in einem Bienenstock: Politiker aus aller Herren Länder ziehen von Thementisch zu Thementisch. Sie lassen sich informieren und inspirieren, stöbern nach Projekten und Benchmarks. Sie suchen das, was üblicherweise nicht leicht zu finden ist in der Politik, weil diese sich zu oft im unermüdlichen Dreschen parteipolitischer Phrasen erschöpft: Innovation.

Das Wiener Innovations in Politics Institute hat hunderte zukunftsträchtige Projekte evaluiert und 80 davon zu dem Workshop eingeladen. Auch fünf österreichische Projekte waren unter den Finalisten. Die besten wurden Mittwoch unter dem Ehrenschutz der Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und Alexander Van der Bellen prämiert. Die thematische Spannbreite erstreckte sich von Umweltschutz zum Polarkreis.

Solarstrom am Polarkreis

Dort etwa liegt die finnische Stadt Ii. "2012", sagt Leena Vuotovesi von der Consultingfirma Micropolis, "haben wir realisiert, dass der Klimawandel nicht nur kommt, sondern bereits da ist." In der 10.000-Einwohner-Stadt wollte man nicht auf große Lösungen warten. Obwohl die Rahmenbedingungen am Polarkreis nicht die besten sind, verzichtete Ii auf fossile Treibstoffe: Ölheizungen wurden durch Geothermie, Verbrennungsmotoren durch E-Autos ersetzt und Solarpaneele liefern inzwischen einen Überschuss. Die Stadt erreicht 2020 eine CO2-Reduktion von 80 Prozent. Das Projekt erhielt einen der Awards.

Dafür reichte es für das Salzburger Projekt "Jedes Kind stärken" nicht ganz. Dieses soll Volksschulkindern einen achtsameren Umgang mit sich selbst, anderen und der Umwelt mitgeben. Eigene Lehrmaterialien wurden erstellt, und Lehrer intensiv geschult, sagt die Salzburger Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP) in Berlin. Dort hat sie großes Interesse für ihr Projekt festgestellt und selber einiges mitgenommen: "Denn politischer Weitblick", sagt sie, "endet ja nicht an der Salzburger Landesgrenze." (pra, 6.12.2019)