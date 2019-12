Die glücklichen Menschen im Emirates Stadium in London waren nach Abpfiff klar in der Unterzahl. Foto: Epa/ANDY RAIN

London – Arsenal befindet sich in der englischen Fußball-Premier-League weiter in der Krise. Die "Gunners" kassierten am Donnerstag zum Abschluss der 15. Runde eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton, sind damit nur Tabellenzehnter und warten seit mittlerweile neun Bewerbspartien auf einen Sieg.

Nach dem Rauswurf von Trainer Unai Emery wurden auch die beiden bisherigen Spiele unter Interimscoach Freddie Ljungberg nicht gewonnen. Brighton ging in der 36. Minute durch Adam Webster in Führung. Nach dem Ausgleich durch Alexandre Lacazette (50.) sorgte Neal Maupay (80.) für den Erfolg der Gäste. (APA, 5.12.2019)