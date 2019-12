Usula Stenzel bei einer Pressekonferenz im Jahr 2015. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Ursula Stenzel sorgt erneut mit Aussagen in einem Interview für Erstaunen in sozialen Medien. In einem Gespräch auf oe24.tv sprach die nichtamtsführende Wiener Stadträtin von CO2-Ausstoß in "Gigabyte" und rechtfertigte ein umstrittenes Facebook-Posting.

Gigatonnen mit Gigabyte verwechselt

Es ist kein einzelner Versprecher, der Stenzel im Gespräch mit Niki Fellner passiert. Sie wiederholt mehrmals CO2-Angaben in Gigabyte. So spricht sie etwa von "38 Gigabyte CO2-Ausstoß pro Jahr", ein Teil davon würde "in den Kosmos verstrahlen".

OE24.TV

Der CO2-Ausstoß wird in Kilogramm gemessen. Bei Gigabyte handelt es sich um eine Maßeinheit für digitale Daten. Eine Umwandlung ist logischerweise nicht möglich. Vermutlich meinte Stenzel Gigatonnen.

Daneben verteidigt die ehemalige ORF-Moderatorin ein Facebook-Posting, in dem sie die Fridays-for-Future-Aktivisten in einem Zug mit RAF-Terroristen genannt hatte. Man müsse auf mögliche Gefahren hinweisen, so Stenzel. Greta Thunberg bezeichnete sie als "PR-Konstrukt".

Erst Ende November sorgte Stenzel mit einer Aussage über "billige Hausafghanen" für Empörung. Im September war die FPÖ-Politikerin für einen Auftritt bei den Identitären scharf kritisiert worden. (red, 6.12.2019)