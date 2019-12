Russischer YouTuber will von Insider erfahren haben, dass das Spiel im Februar 2020 für PC kommt

Können bald auch PC-Nutzer auf Roboterjagd gehen? Foto: "Horizon Zero Dawn"

Horizon Zero Dawn soll laut dem russischen YouTuber Anton Loginov im Februar 2020 für PC erscheinen. Er will dies aus einer Insider-Quelle erfahren haben. Horizon Zero Dawn ist ein Exklusivtitel für Sonys Playstation und erschien 2017. Das Action-Rollenspiel gilt mancherorts als eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration.

Антон Логвинов

"Death Stranding" kommt für PC

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Fakt ist, dass Sony mit Death Stranding bereits einen Exklusivtitel für PC veröffentlicht. Das Spiel von Hideo Kojima erscheint im zweiten Quartal 2020 für PC, also einige Monate nach dem Release der PS4-Version. (red, 6.12.2019)