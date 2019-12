Xiaomi hat ein neues E-Bike vorgestellt. Foto: Xiaomi

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist allgemein für Smartphones bekannt. Doch das Angebot des Unternehmens umspannt viele Produktkategorien. So etwa auch ein Elektrofahrrad. Das Mi Qicycle hat Xiaomi nun in neuer Version auf den Markt vorgestellt, wie die chinesische Seite mydrivers.com berichtet. Wie bei seinen anderen Produkten sticht der Hersteller auch hier mit einem Kampfpreis hervor.

20-Zoll-Räder

Das neue Modell ist zusammenklappbar und mit 20-Zoll-Räder ausgestattet, der Vorgänger hatte Räder mit einem Durchmesser von 16 Zoll. Bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h kann sich der Fahrer vom Motor des Elektorads antreiben lassen. Bei einer höheren Geschwindigkeit schaltet sich der Motor ab. Die Reichweite des Akkus beträgt bis zu 40 Kilometer. Akkuladung, Geschwindigkeit und andere Informationen sind über ein integriertes Display ablesbar.

Xiaomi bietet das neue Qicycle um rund 3000 Yuan an, umgerechnet etwa 380 Euro. Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, ob bzw. wann das Fahrrad auch in Europa angeboten wird. Der Vorgänge war auch in Österreich erhältlich. (red, 6.12.2019)