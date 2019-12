Er ist für alle operativen Bereiche wie Programm, Verkauf, Marketing, Events, Finanz, Digital und IT verantworltich

Bernie Weiss avanciert in New York zum President der US-Radiogruppe iHeartMedia. Foto: iheartmedia

Wien/New York – Der Österreicher Bernhard Weiss ist seit 16 Jahren beim amerikanischen Radiokonzern iHeartMedia tätig, jetzt wurde er zum President der Radiogruppe befördert. Er ist damit für alle operativen Bereiche – Programm, Verkauf, Marketing, Events, Finanz, Digital und IT – der sechs New Yorker Radiosender Z100, Lite FM, Power 105.1, Q104.3, KTU und WOR verantwortlich und wird auch die Broadway Plattform "iHeartRadio Broadway" leiten.

Weiss über seinen neuen Job: "Unser New Yorker Radioportfolio ist neben Los Angeles das Aushaengeschild von iHeartMedia, mit dem hoechsten Hoerer- und Umsatzmarktanteil in New York. Ich bin stolz, dass man mir diese Verantwortung uebertragen hat und freue mich darauf, bei einem innovativen Multi-Media Unternehmen wie iHeartMedia die Zukunft der Audioindustrie aktiv mitgestalten zu können." Radiomanager Weiss war hierzulande bis 2002 für Mediaprint-Radios tätig. (red, 6.12.2019)